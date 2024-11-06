İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: 216 Suriyeli Mülteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: 216 Suriyeli Mülteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırılarında son 50 günde 216 Suriyeli mülteci yaşamını yitirdi, 37'si kadın, 52'si çocuk.

06.11.2024 11:11
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ŞAM, 6 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'da saldırılarını yoğunlaştırdığı son 50 gün içinde Lübnan'da en az 216 Suriyeli mülteci hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in aynı gün Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti yakınlarındaki Bergliye köyünde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 Suriyeli mülteci hayatını kaybederken, 3'ü ise yaralandı.

Son saldırı, İsrail'in yoğun bombardımanının başladığı Eylül sonundan bu yana Lübnan'da hayatını kaybeden Suriyeli mültecilerin sayısını artırdı. Hayatını kaybedenler arasında arasında 37 kadın ve 52 çocuk da bulunuyor.

Hayatını kaybeden Suriyeli mültecilerin, çatışmalara katılmayan ve Hizbullah ile hiçbir bağı olmayan siviller olduğunu vurgulayan gözlemevi, saldırıları kınadı.

Gözlemevi, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, sivillerin yüksek riskli bölgeleri terk edebilmeleri için güvenli koridorlar oluşturarak Suriyeli mülteciler de dahil olmak üzere etkilenen nüfusu korumak üzere acilen harekete geçmeye çağırdı.

Gözlemevi ayrıca saldırılardan etkilenen aileler için temel gıda, tıbbi yardım ve barınak sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: 216 Suriyeli Mülteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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