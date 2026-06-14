İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

14.06.2026 23:41
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Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'da 2 askerini yaraladı ve saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren güçlere roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 İsrail askerinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, başka ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 28 Şubat'tan bu yana İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarda yaralanan asker sayısı 1302'ye yükseldi. Bu süreçte 31 asker de öldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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