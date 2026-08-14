İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusu, ateşkes ve anlaşmalara rağmen Lübnan'da patlama ve ateş açmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı köy ve beldelerde patlamalar gerçekleştirdiği, makineli tüfeklerle çevreye ateş açtığı belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece yarısı Sur kentindeki Meşaa el-Mansuri'de havadan patlayıcı yüklü bidonlar atarak geniş çaplı patlama gerçekleştirdi.

İsrail askerleri Mecdel Zun ve Mansuri beldelerinin çevresi ile civardaki vadileri de makineli tüfeklerle taradı.

Haberde, söz konusu beldelerde İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Beyt Yahun, Hadasa ve Kunin beldelerinde art arda patlamalar gerçekleştirdiği, patlama seslerinin sahil kesimindeki köylere kadar ulaştığı kaydedildi.

İsrail tanklarının da Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesi yönünde ilerlediği belirtildi.

NNA, dün sabah da İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun ve Mansuri beldelerinde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktığını ve bazılarını ateşe verdiğini duyurmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ise 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki köy ve beldelerdeki saldırıları ve yıkımlarının, "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali" olduğunu belirterek, İsrail ordusunun sahadaki yıkımlarını, "Hizbullah'ın askeri tesislerinin varlığı" bahanesiyle gerekçelendirmesinin "mantık dışı" olduğunu ifade etmişti.

Lübnan ordusu da konuya ilişkin açıklamasında İsrail'in güneyde devam eden saldırılarının, ordunun bölgeye konuşlanmasına ve halkın evlerine dönmesine engel olduğunu kaydetmişti.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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