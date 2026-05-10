İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 2 Kişi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 2 Kişi Öldü

10.05.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'da motosiklet hedef alarak 2 Suriye uyruklu kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Şakra ve Safad Battih beldelerini hedef aldı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Sur'a bağlı Kalile-Deyr Kanun kara yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekiplerinin, Lübnan ordusuyla koordinasyon halinde cenazeleri bölgeden çıkarmak için çalışma yürüttüğü aktarıldı.

İsrail'e ait İHA'lar, Sur'da Semaiyye ve Kalaviye beldeleri ile Ramadiyye-Şaitiyye kara yolunu da hedef aldı.

Nebatiye kentinde ise 1 kişi mağazası önünde düzenlenen saldırıda yaralandı.

Sur'a bağlı Ramadiyye beldesi yakınlarında bir tavuk yemi fabrikası da İsrail İHA'larınca hedef alındı.

Başkent Beyrut'ta ise sabah saatlerinden bu yana İsrail İHA'sı alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 2 Kişi Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:57:18. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'daki Saldırısında 2 Kişi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.