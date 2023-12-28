İsrail\'in Lübnan\'daki saldırısında üç sivil hayatını kaybetti

BİNT CUBEYL, 28 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü şafak vaktinde Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kasabasında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda Lübnanlı üç sivil hayatını kaybetti. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'e ait bir savaş uçağının Bint Cubeyl merkezinde sivillerin yaşadığı bir eve iki adet havadan karaya füze attığını, saldırıda aynı aileye mensup üç kişinin öldürüldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını açıkladı.