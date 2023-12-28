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İsrail'in Lübnan'daki saldırısında üç sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki saldırısında üç sivil hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kasabasında düzenlediği saldırıda üç Lübnanlı sivil hayatını kaybetti. Saldırıda aynı aileye mensup üç kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

İsrail\'in Lübnan\'daki saldırısında üç sivil hayatını kaybetti
28.12.2023 - 15:06,
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BİNT CUBEYL, 28 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü şafak vaktinde Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kasabasında bulunan bir eve düzenlediği saldırıda Lübnanlı üç sivil hayatını kaybetti. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'e ait bir savaş uçağının Bint Cubeyl merkezinde sivillerin yaşadığı bir eve iki adet havadan karaya füze attığını, saldırıda aynı aileye mensup üç kişinin öldürüldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'daki saldırısında üç sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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