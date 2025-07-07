İsrail'in Lübnan ile Barış Umudu - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan ile Barış Umudu

07.07.2025 15:44
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ABD Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Lübnan ile barış istediğini ancak sürecin zor olduğunu söyledi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, " İsrail'in Lübnan ile barıştan yana olduğuna inanıyorum ancak bunun gerçekleşmesi kolay değil." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Temsilcisi Barrack, Lübnan-İsrail ilişkileri, Hizbullah ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Hizbullah Lübnan'ın iç meselesi"

Lübnan'a ne yapması gerektiğini dayatmadıklarını vurgulayan Barrack, "Aksine, kararlarında onları destekliyoruz. Lübnan ile İsrail arasındaki mevcut mekanizma düzgün işlemiyor. Sürecin Lübnan'ın içinden başlaması gerekiyor ve asıl zorluk burada. Lübnan'ın Hizbullah ile kendisinin ilgilenmesini istiyoruz, bu bizim işimiz değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Avn ve ekibiyle verimli ve önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Barrack, şöyle devam etti:

"Bölgeyi değiştirmenin zamanı geldi. Talebimize verilen yanıtta dengeli bir üslup kullanıldığını görmekten memnuniyet duyduk. Bu, değerlendirilebilecek bir fırsat ve bunu en doğru şekilde yapacak olan Lübnan halkıdır. Bölge için ileriye doğru adım atmanın vakti gelmiştir."

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

"Trump Lübnan'ın kalkınmasına destek olmak istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a saygı duyduğunu ve kalkınmasına katkı sağlamaya kararlı olduğunu ifade eden Barrack, detay vermeksizin ABD'nin önerisine verilen cevabı "oldukça sorumluluk duygusu taşıyan bir yanıt" olarak değerlendirdi.

Barrack, bu konuda düşünmek için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Lübnan hala bölgenin anahtarı olabilir

Lübnanlıların kendi aralarında ne istediklerine dair uzlaşmakta zorlandıklarını vurgulayan Barrack, şunları kaydetti:

"Lübnan hala bölgenin anahtarı ve Akdeniz'in incisi olabilir. Özellikle Doğu'nun İsviçre'si olabileceğiniz için liderliği üstlenebilirsiniz. Ancak savaşın içinde olursanız kimse Lübnan'a gelmez. Bugün bunun zamanı. Yanınızda büyük cesareti olan ama uzun sabrı olmayan bir Amerikan Başkanı var."

Lübnan'daki sorunların İran kaynaklı olmadığını savunan Barrack, "Lübnan'daki sorun İran değil, Lübnan halkının kendi aralarında anlaşamamasıdır." dedi.

Hizbullah'ın Lübnan'daki siyasi konumuna dair Barrack, "Hizbullah Lübnan'da bir siyasi parti değil mi? Başka bir ülkenin, egemen bir devletin içindeki siyasi partiyi feshedebileceğini düşünüyor musunuz? Bu sizin sorununuz ve bunu siz çözmelisiniz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan ile barış istediğini öne süren Barrack, "İsrail'in barıştan yana olduğuna inanıyorum ancak bunun gerçekleşmesi kolay değil." dedi.

Lübnan için bir fırsat ortamının oluştuğuna işaret eden Barrack, "Lübnanlılar fırsatları değerlendirmekte ustadır. Zamanı geldi, çünkü bölge değişiyor. Trump Lübnan'ın arkasında duruyor." diye konuştu.

Suriye-İsrail diyaloğu başladı

Bölgeyi "tam bir kaos" olarak niteleyen Barrack, Suriye'nin bu koşullar içinde "büyük bir umuda" dönüştüğünü belirtti. Barrack, Suriye ile İsrail arasında diyaloğun başladığını ve tarafların bir anlaşmaya varmak için acele ettiğini savundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan ile Barış Umudu - Son Dakika

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