İsrail'in Lübnan Saldırıları ABD-İran Ateşkesini Tehdit Ediyor
İsrail'in Lübnan Saldırıları ABD-İran Ateşkesini Tehdit Ediyor

09.04.2026 15:31
ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkes, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları nedeniyle krize girdi. İran, saldırılar devam ederse ateşkesten çekilebileceğini açıkladı.

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkes, daha 24 saat dolmadan İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sonucu yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Yüzlerce kişinin öldüğü bu saldırılar, ateşkes anlaşmasının geleceğini ciddi şekilde sorgulatmaya başladı.

İran medyası, İsrail saldırıları son bulmazsa Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekilebileceğini duyurdu. İranlı yetkililer, ABD'nin bölgede savaşın durdurulmasını kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, ateşkes ihlalinin sürmesi halinde anlaşmadan çekilme kararı alınacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ateşkes teklifinin sorumluluk çerçevesinde kabul edildiğini ve Lübnan'daki ateşkesin ABD ile yapılan 10 maddelik anlaşmanın temel öğesi olduğunu dile getirdi. Devrim Muhafızları ise saldırıların durmaması halinde bölgedeki saldırganların pişman olacağını ifade etti.

Beyaz Saray, İran tarafından açıklanan 10 maddelik ateşkes planının kendilerine iletilen versiyondan farklı olduğunu savunmaktadır. Bu görüş ayrılıkları, ateşkesin uygulanabilirliği konusunda belirsizliklere yol açmaktadır.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesin Hizbullah'ı kapsamadığını öne sürerek İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ateşkes şartlarının net olduğunu ve ABD'nin ya ateşkesi seçeceğini ya da İsrail'in saldırmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından başlayan çatışmalar, 8 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından iki haftalık ateşkesle sonlandırıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında en az 254 kişi hayatını kaybederken, bin 156'dan fazla kişi yaralandı. Lübnan, yaşanan kayıplar nedeniyle perşembe gününü milli yas günü ilan etti. Başbakan Nevvaf Selam, bu saldırıları ulusal bir trajedi olarak nitelendirip, şehit ailelerine taziyelerini iletti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları ABD-İran Ateşkesini Tehdit Ediyor - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:07:07.
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırıları ABD-İran Ateşkesini Tehdit Ediyor - Son Dakika
