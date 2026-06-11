İsrail'in Lübnan Saldırıları: Can Kaybı 3711'e Ulaştı

Murat Çelik:

bu kadar can kaybı çok üzücü gerçekten bunun bitesi gelmesi lazım artık ama böyle devam ederse daha da kötü olacak gibi geliyo bana bunun için uluslararası toplum da harekete geçmeli diye düşünüyorum ne kadar geç kalındığını hepimiz görüyoruz