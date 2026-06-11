İsrail'in Lübnan Saldırıları: Can Kaybı 3711'e Ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırıları: Can Kaybı 3711'e Ulaştı

11.06.2026 17:00
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İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü Lübnan saldırılarında ölü sayısı 3711'e yükseldi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 3 bin 711'e ulaştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 3 bin 711'e yükseldi, 11 bin 483 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 696 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırıları: Can Kaybı 3711'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yeliz Kılıç Yeliz Kılıç:
    yine aynı hikaye işte daha öncede sıkça yaşadığımız durumlara benziyo ateşkes diyorlar ama işe yaramıyo ülkeler konuşup anlaşma yapıyo ama sonra ne olmuş yine devam ediliyo bu manzara ne zaman değişecek merak ettim açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Bektaş Gökhan Bektaş:
    şok edici rakamlar açıkçası avrupada böyle bir durum olsa çok farklı tepkiler alırdı ama maalesef bunlar görmezden gelinip devam ediliyo bu sistem nasıl işliyo hiç anlamıyorum 0 0 Yanıtla
  • Murat Çelik Murat Çelik:
    bu kadar can kaybı çok üzücü gerçekten bunun bitesi gelmesi lazım artık ama böyle devam ederse daha da kötü olacak gibi geliyo bana bunun için uluslararası toplum da harekete geçmeli diye düşünüyorum ne kadar geç kalındığını hepimiz görüyoruz 0 0 Yanıtla
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