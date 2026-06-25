Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ganalı şaman yeniden gündemde. Harry Kane'e büyü yaptığını iddia eden şamanın ritüel gerçekleştirdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
İngiltere-Gana maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Ganalı şaman, Harry Kane'in iyi oynayamayacağını öne sürerek yıldız futbolcu üzerinde büyü yaptığını iddia etmişti. Şaman, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak." ifadelerini kullanmıştı.
Şamanın açıklamalarının ardından oynanan mücadelede İngiltere, Gana karşısında gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Harry Kane de maç boyunca beklenen performansı sergileyemedi.
Karşılaşmanın ardından yeniden konuşan Ganalı şaman, bu kez Harry Kane'i "serbest bıraktığını" söyledi. Şaman, "Şimdi İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilmesi için Harry Kane'i serbest bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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