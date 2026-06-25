Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

25.06.2026 09:15
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İngiltere-Gana maçı öncesinde Harry Kane'e büyü yaptığını öne süren Ganalı şamanın ritüel görüntüleri ortaya çıktı. İngiltere'nin golsüz berabere kaldığı maçın ardından şaman, Kane'i "serbest bıraktığını" ve bir sonraki karşılaşmada gol atabileceğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ganalı şaman yeniden gündemde.  Harry Kane'e büyü yaptığını iddia eden şamanın ritüel gerçekleştirdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

HARRY KANE İÇİN BÜYÜ YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

İngiltere-Gana maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Ganalı şaman, Harry Kane'in iyi oynayamayacağını öne sürerek yıldız futbolcu üzerinde büyü yaptığını iddia etmişti. Şaman, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

İNGİLTERE GOL ATAMADI

Şamanın açıklamalarının ardından oynanan mücadelede İngiltere, Gana karşısında gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Harry Kane de maç boyunca beklenen performansı sergileyemedi.

"ŞİMDİ ONU SERBEST BIRAKIYORUM" DEMİŞTİ

Karşılaşmanın ardından yeniden konuşan Ganalı şaman, bu kez Harry Kane'i "serbest bıraktığını" söyledi. Şaman, "Şimdi İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilmesi için Harry Kane'i serbest bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Kupası, Harry Kane, İngiltere, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • serhat ali serhat ali:
    keşke bizimkileri de üfleseydi :)) 0 0 Yanıtla
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