Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan Saldırılarında 3 Ölü

13.04.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu akşam saatlerinden bu yana güneydeki Beyt Yahun, Ayta Şaab, Secid, Burç Rehhal, Hırbıt Silm, Beraşit, Deyr Antar, Yatır, Kefra, Adşit, Kakaiyye ve Sir beldelerini hedef aldı.

Deyr Antar'daki saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail topçuları da Buyut Siyad ve Beraşit'i hedef aldı.

İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı Nakura ve Bayyada beldelerinin çevresinin de İsrail tarafından topçu saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:25:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.