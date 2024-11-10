İsrail'in Lübnan Saldırılarında 31 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan Saldırılarında 31 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

10.11.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in, Lübnan'ın orta kısmında yer alan Cebeli Lübnan'a bağlı Cubeyl'de bir noktaya düzenlediği saldırıda, 7'si çocuk 23 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Batı Bekaa da İsrail'in hedefi oldu

Açıklamaya göre, gece Bekaa'nın batısında yer alan Sohmor ve Meşgara'ya da saldırılar düzenlendi.

Sohmor'daki saldırıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı, Meşgara'da ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bekaa vadisinde yer alan Baalbek'te düzenlenen saldırılarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail, sağlık merkezini hedef aldı

İsrail'in Sayda'da Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma'ya ait merkeze yönelik saldırısında 3 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Ayrıca dün Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerindeki ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef alan saldırıda ölenlerin sayısının ise 17'ye yükseldiği bildirildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar sürüyor

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusundaki Baalbek ile güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli hava saldırıları gece ve sabah saatlerinde de sürdü.

İsrail, Mercayun'daki Hıyam ve Sur'daki Ras el-Ayn bölgelerini yoğun topçu bombardımanına tuttu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırılarında 31 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:55 Canlı anlatım Kadıköy’de ilk gol geldi Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
12:19 Yeni takımını duyurdular Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi kapanıyor
11:59 Celal Şengör’ün Atatürk’e laf edenlere söylediği sözler çok konuşuldu Celal Şengör'ün Atatürk'e laf edenlere söylediği sözler çok konuşuldu
11:49 Bakan müjdeyi verdi 81 ilde yeni sosyal konut yapılacak Bakan müjdeyi verdi! 81 ilde yeni sosyal konut yapılacak
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Pakistan’da tren istasyonunda patlama Pakistan'da tren istasyonunda patlama
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 19:37:58. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan Saldırılarında 31 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.