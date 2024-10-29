İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 792'ye, yaralı sayısı ise 12 bin 772'ye çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarında 82 kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılar sonucu 28 Ekim Pazartesi gününe kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 792'ye ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 12 bin 772'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.