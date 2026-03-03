İsrail'in Lübnan Saldırısı: 58 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
İsrail'in Lübnan Saldırısı: 58 Bin Kişi Yerinden Edildi

03.03.2026 23:21
İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sonucu Lübnan'da 58 bin kişi yerinden edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sonucu 58 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 58 bin 64'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Lübnan genelindeki 321 barınma merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, düzenlediği basın toplantısında tüm devlet kurumlarının teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Seyyid, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

Kaynak: AA

23:06
