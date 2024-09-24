İsrail'in Lübnan Saldırısında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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ŞAM, 24 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırılarında dört Suriyeli aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendikçe Suriye'deki savaştan kaçarak güvenlik amacıyla Lübnan'a sığınan ancak ülkede hayatını kaybeden mültecilerin sayısı da artıyor.

Pazartesi günkü saldırılarla birlikte, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda Lübnan'da hayatını kaybeden Suriyeli mültecilerin sayısı, 7'si kadın, 13'ü çocuk olmak üzere 50'ye ulaştı. Gözlemevi 21 kişinin de yaralandığını kaydetti.