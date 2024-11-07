İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü

İsrail\'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü

İsrail'in Sayda kentinde düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

07.11.2024 16:16
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İsrail'in, Lübnan'ın Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını bildirdi.

Saldırının ardından yol trafiğe kapatılırken sivil savunma ekipleri hurdaya dönen araçta çıkan yangını söndürdü.

Hedef alınan aracın hemen yakınında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) araçların da seyir halinde olduğu, saldırıda bazı Barış Gücü askerlerinin de yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildikleri aktarıldı.

UNIFIL'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Saldırının ardından, sivil savunma ekipleri hayatını kaybeden 3 kişinin bedenini ve yaralanan 1 kişiyi Sayda Devlet Hastanesine nakletti.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 50 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 50 kişi öldü, 13 bin 658 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 553 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Ölü - Son Dakika

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