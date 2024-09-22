İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.
Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan sınırındaki Aytarun kasabasına hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan Saldırısında Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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