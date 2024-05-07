İsrail\'in Metula yerleşim birimine Hizbullah saldırısı: 2 asker öldü

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim birimi yakınlarına düzenlediğini duyurduğu insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki yedek askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah dün öğleden sonra Metula yakınlarındaki bir mevziye patlayıcı yüklü insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Saldırıda iki yedek asker ölürken, bir asker ise hafif yaralandı.

Hizbullah dün yaptığı açıklamada, İsrail sınırında yer alan yasa dışı Metula yerleşim biriminin güneyinde, İsrail askerlerinin konuşlandığı binanın kamikaze insansız hava aracıyla vurulduğunu aktarmıştı.

Saldırıda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu: Hizbullah'ın 15 hedefi vuruldu

İsrail ordusu ise dün yaptığı açıklamada, Metula'ya yönelik kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini doğrulamıştı.

Açıklamada, ölü ve yaralılar hakkında ise bilgi verilmezken Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Güçlerine ait Lübnan'ın güneyindeki El-Lveyza bölgesinde yer alan 15 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu kaydedilmişti.

Israel of Times'ın geçtiği habere göre Hizbullah'un Metula saldırısında ise 2 İsraillinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.