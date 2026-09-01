İsrail'in Mevcut Hükümeti Döneminde 109 Bin 141 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi; En Çok Nablus, Eriha ve Kudüs Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Mevcut Hükümeti Döneminde 109 Bin 141 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi; En Çok Nablus, Eriha ve Kudüs Etkilendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağının gasbedildiğini açıkladı. Açıklamada, bu toprakların 'doğa koruma alanı' ve 'devlet arazisi' gibi yasal kılıflarla tahsis edildiği, el koyma işlemlerinin yüzde 89'unun 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağının gasbedildiğini bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarına el koymak için askeri, idari ve hukuki araçları eş zamanlı olarak devreye soktuğu belirtildi.

Söz konusu toprakların "doğa koruma alanı" ve "devlet arazisi" ilan etme gibi çeşitli yasal kılıflarla tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, toprak gaspı dalgasının özellikle 2023 ve 2024 yıllarında zirveye ulaştığı kaydedildi.

Toplam el koyma işlemlerinin yaklaşık yüzde 89'unun bu iki yılda gerçekleştiği; 2025'teki göreceli düşüşün ardından, 2026'nın ilk 8 ayında el koyma ivmesinin yeniden artışa geçtiğine dikkat çekildi.

Toprak gasbına en çok Nablus, Eriha ve Kudüs kentleri maruz kaldı

Açıklamada, Filistin'in tüm vilayetlerini etkileyen topraklara el koyma işlemlerinin coğrafi olarak en çok Nablus, Eriha, Ürdün Vadisi, Tubas ve Kudüs çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı.

İsrail'in bu adımlarının "kapsamlı bir sömürge mühendisliği" olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamalarla yerleşim yerleri etrafındaki kontrol alanını genişletmek, yerleşim bloklarını yollar ve askeri bölgelerle birbirine bağlamak ve Filistin coğrafyasını izole edilmiş birimlere bölerek, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir."

Açıklamada, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağının gasbedildiği bildirildi.

Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon, İsrail'in 37'nci hükümeti için 29 Aralık 2022'de yapılan güven oylaması ile ülkenin yönetiminin başına geçmişti.

İsrail'de şimdiye kadar en uzun süre başbakanlık görevi yapan Netanyahu, siyasi kariyerinde 6. kez başbakanlık koltuğunda oturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Hükümet, Güncel, İsrail, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Mevcut Hükümeti Döneminde 109 Bin 141 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi; En Çok Nablus, Eriha ve Kudüs Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 00:58:40. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Mevcut Hükümeti Döneminde 109 Bin 141 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi; En Çok Nablus, Eriha ve Kudüs Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement