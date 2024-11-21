İsrail'in Nebatiye'ye Saldırısı: 4 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir binaya düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesinde bir binayı vurdu.

Binanın yıkıldığı saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.