İsrail'in New York Başkonsolosu'nun açıklamaları tepki çekti

ABD'de İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis'in, New York'un "radikal Müslümanların işgali" altında olmaması için "uyanma çağrısı" yapması tepki çekti.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi New York şubesi (CAIR-NY), Akunis'in New York Post'a yaptığı açıklamaları kınadı.

CAIR-NY İcra Direktörü Afaf Nasher, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sahte 'uyandırma' çağrısı, gerçekte New York Müslümanlarını ve Araplarını, Müslüman ve Arap-Amerikalı olarak algılananları hedef alan bir nefret ve şiddet çağrısıdır." ifadesini kullandı.

Akunis'in yaptığı "yalan ve nefret dolu" açıklamaların ABD'deki tüm siyasi ve dini liderler tarafından reddedilmesi gerektiğini vurgulayan Nasher, özellikle ABD'deki Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefret suçlarında "CAIR'in 30 yıllık tarihinde görülen en yüksek sayıda şikayete" dikkati çekti.

Başkentte bulunan CAIR'in ulusal ofisi, sene başında yayınladığı 2023 sivil haklar raporunda, yarısı 7 Ekim 2023 sonrası olmak üzere 2023'te 8 bin 61 şikayet aldıklarını belirtmiş ve bunu "30 yıllık CAIR tarihinde alınan en yüksek sayıda şikayet" olarak nitelemişti.

İsrail'in New York Başkonsolosu Akunis, dün New York Post'a verdiği demeçte, Avrupa'daki Londra ve Paris gibi şehirlerin "Radikal Müslümanların işgali altında" olduğunu savunarak, "New York'ta veya ABD'nin başka yerlerinde bunun yaşanmasını istemiyorum. New Yorklulara sesleniyorum: Çok geç olmadan uyanın!" ifadelerini kullanmıştı.

Akunis, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı çıkan protestolara da işaret ederek, New York'ta gördüğü antisemitizmin, 19. yüzyılın sonlarında Yahudilerin ABD'ye akınından bu yana görülen en kötü antisemitizm olduğunu iddia etmişti.