İsrail'in Okul Saldırısı: 4 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Um Fahm Okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu okulun "Hamas ile bağlantılı silahlı kişiler olduğu" iddiasıyla hedef alındığı ileri sürüldü.