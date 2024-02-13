İsrail'in onaylamaması nedeniyle gıda malzemeleri Gazze'ye giriş yapamıyor - Son Dakika
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İsrail'in onaylamaması nedeniyle gıda malzemeleri Gazze'ye giriş yapamıyor

İsrail\'in onaylamaması nedeniyle gıda malzemeleri Gazze\'ye giriş yapamıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in onaylamaması nedeniyle yaşamsal önemdeki gıda malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişinin engellendiğini açıkladı. İsrailli yetkililerin İsrail'in Aşdod limanından Gazze Şeridi'ne un transferini onaylamaması sonucunda gıda güvensizliği yaşandığı belirtildi. Hamas'ın hükümet medya ofisi ise İsrail'i Gazze Şeridi'ni abluka altına almak ve yardımların yerlerine ulaşmasını engellemekle suçlayarak sivillere yönelik İsrail saldırılarına son verilmesi çağrısı yaptı.

13.02.2024 13:02
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GAZZE, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in onaylamamasından dolayı yaşamsal önemdeki gıda malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişinin engellendiğini söyledi.

BM ajansı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gıda güvensizliğine çare olacak yaşamsal öneme sahip malzemeler, İsrailli yetkililerin İsrail'in Aşdod limanından Gazze Şeridi'ne un transferini onaylamaması yüzünden engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Gazze'nin güneyindeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın İsrailli göstericiler yüzünden 7 Şubat'tan bu yana kapalı olduğu da dile getirildi.

Öte yandan Hamas'ın hükümet medya ofisi, Gazze Şeridi'ndeki bazı Filistinli ailelerin 48 saatlik zaman dilimi içinde sadece yarım öğün yemek alabildiğini bildirdi.

İsrail'i Gazze Şeridi'ni abluka altına almak ve yardımların yerlerine ulaşmasını engellemekle suçlayan ofis, sivillere yönelik İsrail saldırılarına son verilmesi ve savaşın bitirilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

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