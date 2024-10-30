İsrail'in Pazara Saldırısı: 5 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bir pazar yerine yaptığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun, Filistinlilerin toplandığı bir pazar yerini hedef alması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Meşru Beyt Lahiya bölgesinde düzenlenen saldırıda yaralanan Filistinlileri kurtarmak için olay yerine intikal etmeye çalışan sağlık ekiplerinin engellendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.