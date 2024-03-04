İsrail'in Ramallah'ta düzenlediği baskında bir Filistinli genç öldürüldü

RAMALLAH, 4 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Pazartesi günü Batı Şeria'daki Ramallah kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genç öldürüldü.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun mermileriyle boynundan ve göğsünden vurulan 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şelbek hayatını kaybetti" denildi.
Filistinli yerel kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin kentteki El-Amari mülteci kampına baskın düzenleyerek çok sayıda kamp sakininin araçlarına el koyduğunu, bu sırada Filistinli gençler ve militanlarla da çatışmaların patlak verdiğini aktardı.
Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin, geçen yıl Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrailli yerleşimcilere saldırmakla suçlanan bir Filistinlinin evini havaya uçurduğunu söyledi.
Yerel kaynaklar ayrıca, İsrail'in Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Filistinli mülteci kampına düzenlediği baskında yolların ve diğer altyapıların zarar gördüğünü belirtti.
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