İsrail\'in Refah kentine kara operasyonu endişesi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara operasyonu düzenlenmesi durumunda, Mısır'ın İsrail denetimi olmadan kente yardımların girişini sağlayabileceğinden endişe ediliyor.
İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, Han Yunus kentindeki saldırılarını sona erdirmeye yaklaşan İsrail ordusu, Refah kentinde kara operasyonlarına hazırlanıyor.
1,4 milyon nüfusun bulunduğu Refah kentinde savaşın nasıl olacağı konusunda soru işaretlerinin olduğu aktarılan haberde, İsrail'in yakın gelecekte savaş bağlamında iki şey görmek istediğini, bunların da esir takası ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'yla (Selahaddin Koridoru) alakalı olduğu kaydedildi.
Mısır'ın karşı çıktığı Refah'a askeri operasyonların yapılması seçeneğinde, Kahire yönetiminin İsrail denetimi olmadan Refah Sınır Kapısı'ndan yardımların girişini sağlamasından endişe edildiği belirtildi.
Haberde, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giren her kamyonun güvenlik denetimini yapmasına olanak tanıyan Mısır ile koordinasyonunun eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğu ve buna zarar vermenin Mısır'ın güvenliğinden daha fazla İsrail'in güvenliğine zarar vereceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu nedenle ordunun rahatsız olduğu ve denetim yapılmadan silah nakli yapılabileceği ihtimali konusunda uyardığı aktarıldı.
İsrail devlet televizyonunun dün yayınladığı habere göre, Mısır, Refah kentine kara harekatı düzenlemesi durumunda İsrail-Mısır Barış Anlaşmasını askıya alacağını İsrail'e bildirmişti.
İsrail-Mısır Barış Antlaşması, ABD'nin Washington şehrinde 26 Mart 1979 tarihinde, Camp David Sözleşmesinde alınan kararları takiben imzalandı. Anlaşmanın en önemli maddeleri arasında "taraflar arasındaki savaş halinin sona erdirilmesi, ilişkilerin normalleştirilmesi, İsrail'in Sina Yarımadası'ndaki askerlerini çekmesi ve bölgenin askerden arındırılması" yer alıyor.
Refah'a kara saldırısı sinyalleri
İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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