İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti

08.07.2025 10:03
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İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve siviller vardı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesinde bir evi bombalaması sonucu aralarında bir bebek ve annesi de olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun "Ebu Amra" ailesine ait evi hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Halu Okulu'nu bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mevasi bölgesinde İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu anne, baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik bir aile yaşamını yitirdi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresinde yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı İsrail ordusunun hedef alması nedeniyle 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Şehitler Camisi bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mevasi de ise İsrail'in çadırları hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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