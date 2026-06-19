İsrail'in Saldırıları Lübnan ve İran'ı Vuruyor - Son Dakika
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İsrail'in Saldırıları Lübnan ve İran'ı Vuruyor

19.06.2026 15:12
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IFRC, İsrail'in ateşkesine rağmen Lübnan ve İran'da halkın saldırıların etkileriyle mücadele ettiğini açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Lübnan ve İran'daki halkın İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıların uzun vadeli etkileriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini bildirdi.

IFRC, İsrail'in ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ile İran'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Diplomasi ön plana çıkarken İran ve Lübnan'da halk, çatışmanın uzun vadeli etkileriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ve İran'daki çatışmaların aylarca sürdüğü hatırlatılan açıklamada, bu ülkelerdeki vatandaşlar için yerinden edilme ve temel hizmetler üzerindeki baskının aşılmasına dair neler yapılabileceğinin tartışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş durumda, sağlık hizmetleri ciddi baskı altında ve her dört kişiden biri akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Kızılhaçının ülkenin ambulans hizmetlerinin yüzde 85'ini işlettiği aktarılan açıklamada, ekiplerin kan tedarikinin neredeyse yarısını sağlamak suretiyle müdahalenin ön saflarında yer aldığı kaydedildi.

İran Kızılayının da ülke genelinde hayati önem taşıyan sağlık ve toplumsal hizmetleri sunmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Lübnan Delegasyon Başkanı Ruben Romero, "Unutulmaması gereken en önemli durumlardan biri, kağıt üzerindeki ateşkeslerin her zaman veya hemen sahadaki insanlar için güvenlik veya istikrar anlamına gelmediğidir." ifadelerini kullandı.

IFRC İran Delegasyon Başkan Yardımcısı Rui Oliveira ise "İyileşme, manşetler değiştiğinde başlamaz. Bu, topluluklar hayatlarını yeniden inşa etmek için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olduklarında başlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 912 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil, savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırıları Lübnan ve İran'ı Vuruyor - Son Dakika

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