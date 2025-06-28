İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Bedevi Aileler Göç Ediyor

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürekli saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bedevi ailenin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kuzey Ağvar bölgesindeki El-Malih Köyü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tubas kenti yakınlarında bedevilerin yaşadığı Hirbet Semra bölgesinde 25 kişilik 6 bedevi aile çadırlarını söküp yaşadıkları yeri terk etti.

Saldırgan İsraillilerin yıllardır bölge sakinlerinin çadırlarını bastığını ve hayvanlarını otlatmalarına izin vermediğini ve bu tür saldırılarını son 2 yıldır daha da artırdığını ifade eden yetkililer, söz konusu ailelerin C bölgesinden A bölgesine göç ettiğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten Mayıs 2025'e kadar geçen süre içinde İsraillilerin saldırıları nedeniyle 323 aileden oluşan 30 bedevi topluluğu yerlerini terk etti.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.