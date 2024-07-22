İsrail'in saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli yeniden göç etmek zorunda kaldı

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki saldırıları nedeniyle binlerce ailenin bir kez daha göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'un doğusundaki bölgelere sığınan Filistinlileri bu sabah göçe zorladığı hatırlatıldı.

Binlerce Filistinlinin İsrail'in saldırı nedeniyle yeniden göç ettiği vurgulanan açıklamada, uzun süredir devam eden korku ve yerinden edilme döngüsünün herkesi bitkin duruma soktuğu ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı da X platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki halkı göçe zorlaması nedeniyle Han Yunus kentinin doğusundaki Bani Suhaila ve Maan kliniklerinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurmuştu.

Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu en az 37 Filistinli ölürken, 120'den fazla Filistinli yaralanmıştı.