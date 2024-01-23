İsrail\'in saldırıları nedeniyle Gazze\'de fiyatlar fahiş seviyelere yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 4 aya yakın süredir düzenlediği yıkıcı saldırılarda pazar yerleri de tarumar olurken geride kalan üç beş yerde yok denecek kadar az ürün fahiş fiyatlara satılıyor.

İsrail'in ticari Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutması nedeniyle pazarlardaki arzda yaşanan keskin düşüş, fiyatların fahiş şekilde artmasına neden oldu.

Son zamanlarda sokaklarda, ellerinde kalan son yiyecek ve temel yaşam ihtiyaçlarını satışa çıkarmış seyyar satıcıların sayısı artmış durumda.

Buna karşı İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşam koşullarının zorlaştığı Gazze'de satın almada da ciddi düşüş yaşandı.

Gıda, şekerleme, bakliyat, giyim, sebze-meyve satan dükkanların da yer aldığı Gazze pazarları, kötüleşen ekonomiden ciddi şekilde etkilendi. Bu olumsuzluk tüccarlara ve alım-satım hareketine de yansıdı.

Fiyatların katlanarak yükselmesi

Gazze Şeridi'nde arzın çok zayıf olması nedeniyle temel gıda fiyatları ciddi şekilde arttı. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim öncesi 1,7 dolar olan benzinin litresi eğer bulunabilirse 10 dolara satılıyor.

Gazze'de ticari sınır kapılarının tamamının kapatılması nedeniyle nadiren bulunabilen unun 25 kilogramlık bir çuvalı ise 21 dolardan 200 dolara yükseldi.

Fiyatların fahiş şekilde artmasının yanı sıra 7 Ekim'den bu yana maaşlarını da alamayan Filistinliler, ödemelerin basit avanslarla sınırlı olmasından şikayet ediyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundan zorla yerinden edilen Muhammed es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fiyatlar yüksek, koşullar çok zor; halkın temel ihtiyaçları satın alma imkanı yok." dedi.

Çocuklarının ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çektiklerini aktaran Seyyid, "Yaklaşık 20 şekel (5,4 dolar) olan bebek bezinin fiyatı şimdilerde 150 şekeli (40,5 dolar) aştı." ifadesini kullandı.

Seyyid, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"Zorla yerinden edilenler başta olmak üzere Gazzelilerin herhangi bir geliri olmaması nedeniyle arz düştü. Arzın düşmesi sonucu pirinç, şeker, süt ve yemeklik yağ gibi temel malzemelerin fiyatları daha önce görülmemiş şekilde arttı. Yardım kuruluşu bile artık yardım dağıtmıyor."

Filistinli Seyyid, 108 günden fazla süren saldırıların gölgesinde işi, maaşı olmayan birinin, 6 nüfuslu aileyi nasıl geçindirebileceği sorusunu yöneltti.

Çöken ekonomi her kesimi etkiliyor

Filistinli Fatıma Salem Aslıh, saldırıların devam etmesi nedeniyle fiyatlarda yaşanan fahiş artıştan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Aslıh, fiyatların hayali ve kimsenin alamayacağı seviyede olduğunu, temel malzemelerin dahi alınamadığını aktardı.

Han Yunus'un doğusundaki Huzaa'daki evinden tehcir edilen Filistinli çocuk Gazel en-Neccar da fiyatların çok yüksek olduğunu ve ihtiyaçlarını alamadıklarını söyledi.

Gazel, "Fiyatlar yüksek ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak paramız yok ve babam şu anda işsiz. Kardeşim ve benim bir şey alacak paramız yok. Bir paket cips 1 şekelden 10 şekele; domates 4 şekelden 20 şekele yükseldi." diye konuştu.

Filistinli Raid el-Galban da bazı ürünlerde kıtlık olduğunu belirterek, "Bugün pazarlarda temel ihtiyaçlar eksik, halk, temel ihtiyaçlarını alamıyor." dedi.

Abluka ve saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde ticari sınırların kapatılması

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 binden fazla Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında gıda malzemesi yüklü tırlar, Gazze'ye girişine izin verilmesini bekliyor. İsrail'in saldırılarından önce de kısıtlı olan günde yaklaşık 600 tırın giriş yaptığı Gazze'ye şu anda girebilen tır sayısı 100'ü geçmiyor.