İsrail'in Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor

09.06.2026 22:17
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Filistinli yetkililer, İsrail'in sağlık sektörüne saldırılarının ciddi gerilemelere yol açtığını belirtti.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, İsrail'in sağlık sektörünü hedef almasının sağlık hizmetlerinde "büyük bir gerilemeye" neden olduğunu ve bunun Filistinlilerin günlük sıkıntılarını daha da artırdığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Dışişleri Bakanlığı'nda Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan'ın da katılımıyla Filistin'e akredite diplomatlar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, toplantıda, sağlık sektörünü hedef almanın askeri baskınlardan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinden, kapatmalardan ve kontrol noktalarından ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Şahin, "Bu saldırılar sağlık hizmetlerinde önemli bir bozulmaya yol açarak, çocuklar başta olmak üzere Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimini doğrudan etkiledi ve günlük sıkıntılarını daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in vergi gelirlerini sürekli alıkoyması nedeniyle Filistin sağlık sektörünün benzeri görülmemiş krizle karşı karşıya olduğunu ve bunun çeşitli tesislerdeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan, bakanlığın birikmiş borcunun yaklaşık 1,365 milyar dolara ulaştığını, hastaneler ve sağlık merkezlerinin ise ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi şekilde sıkıntı çektiğini aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki temel ilaçların yaklaşık yüzde 47'sinin stoklarının tükendiğini de kaydeden Ebu Ramazan, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık sektörünü hedef alan saldırı ve ihlal sayısının 1955'e ulaştığını ifade etti.

Aralarında kanser ve kronik hastalıkları olanların da bulunduğu binlerce hastanın, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği, hareket kısıtlamaları ve sağlık ekipleri ile ambulansların erişiminin engellenmesi nedeniyle tedaviye erişimde giderek artan zorluklarla karşılaştığını Ebu Ramazan, bu zorlukların sağlık hizmetlerinde gerilemeye, binlerce ameliyatın ertelenmesine ve sağlık tesislerinin artan ihtiyaçlara cevap verme kapasitesinde düşüşe yol açtığını vurguladı.

Ebu Ramazan, uluslararası toplumu Filistin sağlık sektörünü korumak, tıbbi malzemelerin engelsiz teslimatını sağlamak ve vergi gelirlerini serbest bırakmak için acilen harekete geçmeye, böylece uluslararası hukuka uygun olarak sağlık ve yaşam hakkını garanti altına almaya çağırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırıları Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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