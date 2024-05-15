İsrail'in saldırıları sonucu 600 bin kişi Gazze'de yerinden edildi - Son Dakika
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İsrail'in saldırıları sonucu 600 bin kişi Gazze'de yerinden edildi

İsrail\'in saldırıları sonucu 600 bin kişi Gazze\'de yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki saldırıları sonucu yaklaşık 600 bin kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah kentindeki durumu sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamada, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu ve İsrail ordusunun Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak sınır kapısını ele geçirdiği belirtildi. Gazze'deki savaş nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon insan evlerini ve sığınaklarını terk etmek zorunda kaldı.

15.05.2024 20:07
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden yaklaşık 600 bin kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen Filistinlilerin zorla yerinden edilmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından saldırılarını sürdürdüğü Refah'tan şimdiye kadar 600 bin kişinin kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki savaş nedeniyle yaklaşık 1,7 milyon insan evlerini ve sığınaklarını terk etmek zorunda kaldı, çoğu kişi defalarca kez yerinden oldu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in saldırıları sonucu 600 bin kişi Gazze'de yerinden edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in saldırıları sonucu 600 bin kişi Gazze'de yerinden edildi - Son Dakika
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