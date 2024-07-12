İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki Hasta Dostları Hastanesi yıkıldı - Son Dakika
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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki Hasta Dostları Hastanesi yıkıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Tel el-Hava bölgesinde bulunan Hasta Dostları Hastanesi, İsrail ordusunun çekilmesiyle birlikte yıkımın boyutları ortaya çıktı. Yakın zamanda tamir edilen ve hizmet vermeye başlayan hastane, İsrail'in son saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi. Hastanenin dış cephesi ve birçok duvarı yıkıldı, çöküntüler meydana geldi ve hasta odalarından ameliyathanelere kadar hizmet veren yerler kullanılamaz hale geldi. İsrail ordusu, Gazze şehrine yeniden saldırıya başladığını duyurmuştu ve bu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı, 56 Filistinlinin cesedi enkaz altından çıkarıldı.

12.07.2024 22:53
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezindeki Tel el-Hava bölgesinde yer alan Hasta Dostları Hastanesindeki yıkım, İsrail ordusunun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Yakın bir zamanda tamir edilen ve hastalara hizmet vermeye başlayan hastane, İsrail'in Gazze şehrine yönelik son saldırılarla hizmet dışı kaldı.

Saldırılar sonucu hastanenin dış cephesi ve birçok duvar yıkıldı, binanın çoğu yerinde de çöküntüler meydana geldi. Hasta odalarından ameliyathanelere kadar hizmet veren yerler kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki hastaneyi, hava bombardımanın yanı sıra top ateşiyle de vurduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 8 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) merkezi dahil Gazze şehrine yeniden saldırıya başladığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze kentinin güneybatısında 4 gün süren yoğun saldırılarının ardından bölgeden kısmen geri çekilmesiyle, yüzlerce yıkılmış ve yakılmış evin enkazında ve yollarda 56 Filistinlinin cesedi bulundu.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tel el-Hava Mahallesi'nin sanayi bölgesinden ve Hasta Dostları Hastanesinden Tel el-Hava'nın güneyine doğru geri çekildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki Hasta Dostları Hastanesi yıkıldı - Son Dakika

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