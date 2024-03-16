İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanıyor - Son Dakika
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İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler temel gıdalara erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor. İsrail'in havadan indirdiği yardımların bir kısmı denize dökülürken, bir kısmı da sahilde yere saçılıyor. Filistinli babalar, çocuklarına yemek götürebilmek için sahile dökülen pirinç ve bakliyat tanelerini kum ve çakıllar arasından toplamaya çalışıyor. Bu durum, Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme sorununu daha da derinleştiriyor.

16.03.2024 18:35
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İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde Filistinli babalar, çocuklarına yemek götürebilmek için sahile dökülen pirinç ve bakliyat tanelerini kum ve çakıllar arasından toplamaya çalıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde temel gıdalara erişimde ciddi sıkıntı yaşayan Filistinliler, havadan indirilen ve zaman zaman hayatlarına mal olan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde havadan indirilen yardımlardan bir kısmının denize dökülmesi bir kısmının da sahilde yere saçılması sonucu bölgeye gelen Filistinliler, gıda maddelerini kumdan toplamak zorunda kaldı.

Kum ve çakıllar arasındaki makarna, pirinç, yeşil mercimek ve çeşitli bakliyatları ramazan ayında iftarlarını yapabilmek ve çocuklarına yiyecek bir şeyler götürebilmek için toplayan babalar, bunları elekten geçirip ayıklayarak ailelerine götürmeye çalıştı.

AA muhabirine konuşan sahildeki Filistinli bir baba, uçaktan atılan yardımların denize düştüğünü ve yardımlara ulaşamadıklarını, makarna, pirinç, mercimek gibi bazı gıda maddelerinin sahile saçıldığını belirtti.

Yere dökülen yiyecekleri kum ve çakıllar arasında topladığını söyleyen Filistinli, iftar için yiyecek bir şeyler pişirecek kadar elekten geçirerek ayıklamaya çalıştıklarını ifade etti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanıyor - Son Dakika

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