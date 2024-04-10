İsrail'in saldırıları sonucu Şifa Hastanesi yakınındaki mezarlıkta baba kızının cesedini arıyor

Güncel

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki en büyük tıp merkezi olan ancak tamamen kullanılmaz hale gelen Şifa Hastanesi yakınında, İsrail'in tahrip ettiği mezarlığın yıkıntıları arasında Filistinli baba kızının cesedini arıyor.

Filistinli 38 yaşındaki baba Ahmed Felyuna, İsrail'in hava saldırılarında ölen 3 aylık kızının cesedini Şifa Hastanesi yıkıntıları arasında bulmaya çalışıyor.

Ailesi için su ararken aralık ayında İsrail bombardımanında ayaklarından yaralanan acılı baba, koltuk değneğiyle hastanenin bulunduğu bölgede aramalarını sürdürüyor ve kızına ulaşarak onu son defa görmek istiyor.

İsrail ordusu mezarları dağıttı

İsrail ordusunun 2 hafta süren saldırılarının ardından Şifa Hastanesine ulaşan Felyuna, askerlerin hastane çevresindeki mezarlara zarar verdiğini görmesiyle acısı katmerlendi.

Felyuna'nın mezarlıklara zarar gelmeyeceği ümidinin aksine İsrail askerinin saldırılarda hastane yakınlarındaki mezarları dağıtması, acılı babayı üzüntüye boğdu.

Şifa Hastanesine sığınan Filistinliler, mezarlıklara ulaşamamaları sebebiyle vefat eden yakınlarını hastane bahçesine gömerken, İsrail güçlerinin hastaneye saldırıları sırasında mezarları buldozerle dağıttığı ortaya çıktı.

Acılı baba, kızına veda etmek istiyor

Yaşlı babasıyla birlikte kızını arayan Felyuna, AA muhabirine, kızının cesedini bularak ona veda etmek istediğini ve ona bir mezar yeri yaparak ziyaret etmeyi ümit ettiğini anlattı.

Felyuna, İsrail ordusunun hastane bahçesini dağıtması sonucunda Filistinlilere ait mezarları birbirine karıştırdığını, bu sebepten kurbanların cesetlerinin birbirine karıştığını belirtti.

İsrail askerlerinin Şifa Hastanesinin bulunduğu bölgeden çekilmesinin ardından kızını aramak için geldiğini söyleyen Felyuna, "İsrail'in saldırıları ve yolların zarar görmesi sebebiyle onu Şifa Hastanesinin bahçesine gömmek zorunda kaldık." dedi.

Felyuna, "Geçtiğimiz aralık ayında İsrail bombardımanında bacağım yaralandı ve parmaklarım kesildi. Yine de kızımın cesedini bulmak için ısrarla arıyorum." ifadelerini kullandı.

Felyuna'nın babası Muhammed ise oğlunun durumu hakkında, "Onu bulmak ümidiyle arıyoruz. Oğlum, kızının cesedinin kaybolduğunu kabullenmek istemiyor." şeklinde konuştu.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.