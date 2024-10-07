İsrail'in Saldırıları Suriye'ye Göçü Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Saldırıları Suriye'ye Göçü Artırdı

BMMYK, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

07.10.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, İsrail'in havadan ve karadan saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan 250 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini belirtti.

Lübnan'ın ardından Suriye'yi ziyaret eden Grandi, temaslarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Grandi, "23 Eylül'den bu yana İsrail'in hava saldırısının artmasıyla 250 bin kişinin geçtiği Suriye/Lübnan sınırındayım. Yerel yetkililer, Suriye Kızılayı, BM ve ortakları, insani ve verimli bir karşılama sağlamak için BMMYK ile 7/24 çalışmalar yürütüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Suriye, Lübnan, Güncel, Sağlık, Dünya, Bmmyk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırıları Suriye'ye Göçü Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:22 Şırnak’ta Gürz-18 Operasyonu: 55 mağara imha edildi Şırnak'ta Gürz-18 Operasyonu: 55 mağara imha edildi
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 20:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Saldırıları Suriye'ye Göçü Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.