İsrail'in Saldırılarında 3 Lübnan Askere Şehit Oldu

17.03.2026 17:51
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti, yaralı sayısı artıyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyini hedef almasının ardından hayatını kaybeden Lübnan askerlerinin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentinde Zibdin-Nebatiye yolu üzerinde seyreden bir motosikleti hedef aldığı belirtildi.

İsrail saldırısında motosikletteki 2 Lübnan askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan ordusundan daha önce yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesinde bir araç ve motosikletin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 1 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

