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İsrail'in saldırılarında 36 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarında 36 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya ve Deyr Belah Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi. İsrail ayrıca diğer bölgeleri de bombaladı ve çatışmalar yaşandı.

İsrail\'in saldırılarında 36 Filistinli öldü
17.12.2023 - 11:19,
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da Şihab ailesine ait bir evi savaş uçaklarıyla hedef aldı.

Bölgedeki sivil savunma ve ilk yardım ekipleri saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 90 kişinin yaralandığını aktardı. Çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'nda bulunan ve çoğunluğu zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yer aldığı bir evi vurdu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Güneyde ise İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin avlusuna top attı. İki kişinin yaralandığı saldırıda atılan top mermisi infilak etmedi.

İsrail ayrıca denizden Han Yunus'un kuzeyi ile batı kıyısındaki birçok bölgeyi bombaladı.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara ve Beni Suheyla beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ayrıca havadan bölgenin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da bombaladı.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait topçular ise gece boyunca Şucaiyye Mahallesi'nin doğu bölgelerine şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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