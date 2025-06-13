İsrail'in saldırılarında Tebriz'de 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in İran'ın Tebriz kentindeki askeri bölgelere düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Mecid Ferşi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ferşi, "Said Abad'daki Şehit Kerimi Kışlası, Emand'daki Zehra Kışlası ve Serderud'daki radar merkezi İsrail'in hedef aldığı yerler arasında yer aldı. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.