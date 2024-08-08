İsrail'in saldırılarında yaralanan 16 Filistinli çocuk İtalya'ya gönderildi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 16 Filistinli çocuğun tedavi için bugün Mısır üzerinden İtalya'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de devam eden insani krizin ardından acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan ve Gazze'den tahliye edilen 16 Filistinli çocuk, Mısır'dan İtalya'ya doğru yola çıktı." ifadesi kullanıldı.

Filistinli çocukların, İtalya'daki hastanelerde tedavi edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'ye gösterdikleri işbirliği için teşekkür ederek, İtalya'nın bu yardımı "öncelikli" gördüğünü belirtti.

Tajani ayrıca, "İtalya hükümetinin Gazze'de yaşayan sivillerin acılarını hafifletmeye yönelik somut kararlığını teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İtalya'nın geçen sonbahardan bu yana İtalyan vatandaşlarının akrabaları ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan çocukların da aralarında olduğu 300'den fazla Filistinliyi tedavi için Gazze'den tahliye ettiği kaydedildi.