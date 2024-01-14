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İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı - Son Dakika
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İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısı sonucu öldürülen 10 Filistinlinin cesedi bulundu. Gazze'deki saldırılarda ise 23 bin 968 kişi öldü, 60 bin 582 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Megazi Mülteci Kampı\'nda Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı
14.01.2024 - 16:32,
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İsrail ordusunun sabah saatlerinde kısmen çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'nda bir evde, İsrail ordusunun geçen hafta kampa düzenlediği saldırı sırasında öldürülen 10 Filistinlinin cesedi bulundu.

Filistinlilere ait henüz kimlikleri tespit edilemeyen naaşlar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinden sabah saatlerinde İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı kentin yoğun şekilde bombalandığı çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, işgal amacıyla girdikleri yerlerden çekilirken arkalarında yüzlerce yıkılmış ev, buldozerler tarafından kazınmış yollar olan harabeye dönmüş bir bölge bıraktığını ifade etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Aksa, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı - Son Dakika
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