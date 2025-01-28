İsrail'in Saldırısında 1 Ölü, 7 Yaralı

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BEYRUT, 28 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki vatanlarına dönmeye çalışan sivillere yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıların Adaysiye Kasabası, Beni Hayyan beldesi ile Yarun ve Hula köylerinde olduğunu açıkladı.

Saldırılar, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının pazar günü şafak vakti sona ermesinin ardından düzenlendi.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren anlaşma şartları arasında, İsrail'in Lübnan topraklarından 60 gün içinde çekilmesi ve Lübnan ordusunun güvenliği sağlamak amacıyla sınır boyunca ve güneyde konuşlanarak silah ve militan varlığını önlemesi yer alıyordu.

Lübnan'ın geçici hükümeti, pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in ilk 60 günlük ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen son tarihten önce Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi nedeniyle ateşkesi 18 Şubat'a kadar uzatma kararı aldığını duyurdu.