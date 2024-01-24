İsrail\'in saldırısında 3 Filistinli öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistin Kızılayı Derneği'nin merkezinin önünde düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş 3 Filistinli öldü, 2 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları, Filistin Kızılayının Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan merkezinin önünü bombaladığı belirtildi.

Saldırıda, 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.