İsrail'in saldırısında yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in saldırısında yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralanan Eşref Hani Muhammed Abdullah, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Cenin kentine düzenlediği baskında da 7 Filistinliyi öldürdü. İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 569'a yükseldi.

05.07.2024 23:17
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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na yaklaşık bir hafta önce düzenlediği baskında yaralanan Filistinli genç Eşref Hani Muhammed Abdullah, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'a ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Abdullah, tedavi gördüğü Ramallah'taki El-İstişari Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Abdullah, Nur Şems Mülteci Kampı'nda babasına ait evin İsrail İHA'sıyla bombalanması sonucu ağır yaralanmış, ardından tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail ordusunun bugün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında da 7 Filistinli öldürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 569'a yükseldi.

İsrail ordusu, Kalkilya, Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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