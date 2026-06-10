İsrail'in Sayda'da Hava Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Sayda'da Hava Saldırısı: 2 Ölü

10.06.2026 15:01
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İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinde İHA ile bir aracı hedef alarak 2 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sayda kent merkezindeki Başpiskoposluk karşısında bir araç İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu.

Saldırı sırasında araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Araçta çıkan yangın çevrede park halindeki çok sayıda araca da sıçradı.

Olay yerine ambulanslar, itfaiye ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Sayda'da Hava Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika

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