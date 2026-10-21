İsrail'in serbest bıraktığı belirtilen 9 Filistinli, Nasır Tıp Merkezine nakledildi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 9 Filistinli esiri serbest bıraktığı belirtildi.

Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri aracılığıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Merkezine nakledildi.

İsrail tarafından alıkonulan ve serbest bırakılan Filistinli esirler burada yaptıkları açıklamalarda İsrail hapishanelerinde çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını ve zorlu koşullar altında tutulduklarını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Filistinlilerin 5'i Gazze kenti, 1'i Cibaliya, 1'i Deyr el-Belah, 1'i Han Yunus, 1 ise Refah kentinden.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 90'ı kadın olmak üzere 9 bin 350'den fazla Filistinli esir tutuluyor.

Daha önce serbest bırakılan Filistinli tutukluların aktardıklarına göre, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkence nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan çok sayıda Filistinli, sağlık durumlarının kötüleşmesinin ardından serbest bırakılıyor.