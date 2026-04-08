İsrail'in Somaliland Tanıması ve Bölgesel Stratejik Hedefler

08.04.2026 05:19
İsrail'in Somaliland'ı tanımasıyla birlikte, stratejik hedefleri netleşmeye başladı. Bölgedeki deniz yollarını kontrol etmeyi ve askeri üsler kurmayı planlayan İsrail'in amacı, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarına baskı yapmaktır. ABD, İngiltere ve İsrail arasındaki işbirlikleri ise bölgedeki dengeleri etkiliyor.

İsrail'in Somaliland'ı tanıdığını açıklaması, ABD Başkanı Trump'ın garip mesajıyla dikkat çekmişti. Bu operasyonun birinci hedefinin Babülmendep Boğazı'nı kontrol altına almak olduğu şimdi daha net anlaşılıyor. Arap analizci Abdulbari Atvan, İran Haber Ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Babü'l-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde askeri üs kurma çabasında olduğunu, bölgesel deniz yollarını kontrol etmeyi ve Yemen kaynaklı hipersonik füze saldırılarını önlemeyi planladığını söyledi. İsrail, Somaliland üzerinden Süveyş Kanalını dolaylı olarak kontrol ederek Mısır'a baskı uygulamak ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarını kontrol etmeye çalışıyor.

Yasemin Çongar, 2004 yılında G-8 toplantısında şekillendirilen 'Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Ortaklık' projesiyle ilgili olarak, bu girişimin demokratikleşme ve reformları hedeflediğini, Türkiye'nin de projeye taraf olarak öncü rol üstlendiğini belirtti. İngiltere, 2010 yılında Yemen ve Somali'de terörle mücadele konusunda ABD ile ortak çabalarını yoğunlaştırma kararı aldığını açıkladı. ABD, İngiltere ve İsrail, bölgedeki sarı bölgeyi ele geçirmek istiyordu, ancak Arap Baharı ve diğer gelişmeler bu planları etkiledi.

Suriye'deki rejim Türkiye'nin muhalifleri silahlandırmasıyla yıkıldı ve ülke fiilen İsrail kontrolüne girdi. Türkiye, 2011-2013 yılları arasında Yemen'e silah gönderdiğini açıkladı, ancak silahların kime gittiği net değil. Yemen'deki ABD, İngiltere-İsrail projesine, İran destekli Husiler engel olmaya çalışıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump, İran'daki protestocuları silahlandırmak istediğini, ancak silahların Kürtler tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Ayrıca, İran'da düşürülen Amerikan uçaklarının pilotlarını kurtarma operasyonunun hedefinin zenginleştirilmiş uranyumu almak olduğu anlaşıldı, ancak başarısız oldular.

Osmanlı'nın Yemen'i savunmak için ordusunu ve ekonomik gücünü harcaması çöküşü hızlandırdı. ABD şimdi, Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi Babülmendep Boğazı'nda da Husilere takıldı. Prof. Dr. Erdoğan Alkin, ABD'nin bu tıkanmadan faydalanarak yüksek fiyattan petrol satıp açığını kapatma yoluna gidebileceğinden şüphe ediyor, ancak Yemen'deki durumun karmaşık olduğu görülüyor.

