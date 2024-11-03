İsrail'in Sur'a Saldırısı: Hastane Hasar Gördü - Son Dakika
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İsrail'in Sur'a Saldırısı: Hastane Hasar Gördü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde hastanelere saldırı düzenledi, Baalbek'e de tehdit var.

03.11.2024 15:16
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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentine düzenlediği saldırıda Tebnin Devlet Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Sur'a bağlı Tebnin beldesinde devlet hastanesi yakınlarına saldırılar düzenlediği aktarılan haberde, Tebnin Devlet Hastanesinin de hasar gördüğü ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Gaziye beldesine de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusundan Baalbek için yeni saldırı tehdidi

Öte yandan İsrail, bu hafta saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yeni saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformundan Baalbek'teki bazı noktaların işaretli olduğu 5 yeni harita paylaşarak tahliye uyarısı yaptı.

Haritalardan birinin Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Duris'te bir noktayı gösterdiği paylaşımda Adraee, "İsrail ordusunun yakın gelecekte faaliyet göstereceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İsrailli Sözcü, şunları kaydetti:

"Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve önümüzdeki 4 saat boyunca bunlardan en az 500 metre mesafede durmalısınız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Sur'a Saldırısı: Hastane Hasar Gördü - Son Dakika

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