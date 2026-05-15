İsrail'in Sur Kentine Saldırısı: 9 Yaralı

15.05.2026 13:36
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentinde halk sağlık merkezine saldırdı. 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir halk sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 2'si hemşire 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi yakınındaki bir halk sağlık merkezini hedef aldı.

Hiram Hastanesi yöneticisi Salman İdeybi, saldırıda 2 hemşirenin hafif yaralandığını, ayrıca yaralanın 7 kişinin daha hastanenin acil servisine getirildiğini belirtti.

Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğunu kaydeden İdeybi, saldırının şiddetiyle hastanenin camları ile bazı alçı tavanlarının zarar gördüğünü ifade etti.

İsrail ordusu kısa süre önce Sur kent merkezi ile çevresindeki Maşuk, Hamadiye Şebriha ve Abbasiye beldelerine hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

