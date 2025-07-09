İsrail'in Suriye'deki İhlalleri Tarımı Etkiliyor - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'deki İhlalleri Tarımı Etkiliyor

İsrail\'in Suriye\'deki İhlalleri Tarımı Etkiliyor
09.07.2025 11:17
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İsrail'in Kuneytra'daki askeri üsleri, tarım arazilerini halkın kullanımına kapatıyor.

Suriye'de Kuneytra ilinin Vali Yardımcısı Muhammed Said, İsrail ordusunun ilde kurduğu askeri üsler ve ihlallerinin, yaklaşık 6 bin hektarlık tarım ve mera arazisinin halkın kullanımına kapatılmasına yol açtığını söyledi.

Said, AA muhabirine İsrail'in Kuneytra ilindeki işgali ve Baas rejiminin yıkılmasının ardından yerel hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail'in, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamında tampon bölgede bulunan Kuneytra'nın kuzeyinde Yermuk Havzası'na kadar son dönemde 8'den fazla askeri üs kurduğunu ve anlaşmayı ihlal ettiğini vurgulayan Said, "İhlaller, yaklaşık 6 bin hektarlık tarım ve mera arazisinin halkın kullanımına kapatılmasına yol açtı. Hayvancılıkla geçinen çok sayıda aile geçim kaynaklarını kaybetti." dedi.

Said, İsrail'in, Kuneytra'da Hizbullah ve İran güçlerinin varlığını gerekçe göstererek sivil yerleşimlere saldırdığını aktararak, "Hamidiyye köyünde 15'ten fazla evi yıktılar. Oysa İran ve Hizbullah unsurları son askeri operasyonlarla tamamen bölgeden çıkarıldı. Bölge, halihazırda iç güvenlik birimleri tarafından kontrol altında." diye konuştu.

"İhlaller sadece askeri değil"

İsrail ordusunun, Hizbullah ve İran güçlerinin varlığı gibi dayanaksız gerekçelerle ildeki faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştığını belirten Said, "İhlaller sadece askeri değil, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen sonuçlar doğuruyor. İnsanlar tarlalarına gidemiyor, otlak alanlara ulaşamıyor. Bu da özellikle kuraklıkla mücadele eden bölgede hayvancılığı bitme noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.

Said, Kuneytra ilinin bugün karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun, İsrail'in tarım arazilerini işgal etmesi ve evleri yıkması gibi devam eden ihlalleri olduğuna işaret ederek, "Bu ihlaller, hem sivillerin günlük yaşamını zorlaştırmakta hem de halk psikolojisini olumsuz etkilemekte." şeklinde konuştu.

Muhammed Said, İsrail'in ihlallerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, "İsrail'in, 1974 tarihli anlaşmaya dönmesi gerekiyor. Suriye hükümeti bu anlaşmaya bağlılığını sürdürüyor. Uluslararası toplum, İsrail ordusunun bölgede yarattığı insan hakları ihlallerine karşı sorumluluk almalıdır." dedi.

"Yollar açıldı, elektrik, su ve iletişim hizmetleri yeniden sağlandı"

?Rejimin devrilmesinin ardından ilin hizmet alanında kayda değer gelişme yaşadığını vurgulayan Said, "Eskiden yollar, eski rejim tarafından beton bariyerlerle kapatılmıştı. Yeni yönetimle birlikte bu yollar açıldı, elektrik, su ve iletişim hizmetleri yeniden sağlandı. Ayrıca çöp toplama hizmetleri de belirli bir sistem çerçevesinde yürütülüyor." diye konuştu.

Said, İsrail'in devam eden ihlalleri nedeniyle hizmetlerin sürdürülebilirliğinin de tehdit altında olduğunu dile getirerek, "Bölgede en büyük sorun elektrik kesintileri. Su kuyuları elektrikle çalışıyor. Elektrik kesintisi demek su, iletişim ve temel hizmetlerin kesilmesi demek. Yaşananlar, halkı göçe zorluyor." ifadelerini kullandı.

Yerel halkın, elektrik şebekelerinin onarılması, kesintisiz enerjinin sağlanması ve su hizmetlerinin geri getirilmesini talep ettiğini kaydeden Said, bu taleplerin karşılanmasının, halkın evlerinde kalmasını ve zorla yerinden edilmeye karşı direnmesini sağlayacağının altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Muhammed Said, İnsan Hakları, Orta Doğu, Kuneytra, Politika, Suriye, İsrail, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'deki İhlalleri Tarımı Etkiliyor - Son Dakika

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